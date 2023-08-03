YouTube тестирует краткие описания видео, которые создает ИИ

Человек пользуется приложением YouTube. Фото: google.com

YouTube испытывает новую функцию — автоматические описания роликов, создаваемых с помощью искусственного интеллекта. Тестирование производится на ограниченном количестве видео.

Об этом YouTube сообщил на официальной странице.

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Новая функция YouTube

Отмечается, что это нововведение направлено на то, чтобы помочь пользователям лучше разобраться, о чем идет речь в видео. Но важно также понимать, что автоматические сгенерированные описания не должны заменять обычные, добавляемые авторами.

"Мы начинаем тестировать автоматически генерируемые искусственным интеллектом аннотации на YouTube, чтобы вам было проще прочитать краткую информацию о видеоролике и решить, подходит ли он вам. Сначала вы можете увидеть эти резюме на страницах просмотра и поиска", — сообщает команда.

Компания отметила, что при тестировании автоматически сгенерированные описания будут только на некоторых видео. YouTube просит пользователей, которые увидят аннотации, оставлять о них отзывы.

Напомним, что Google планирует ввести онлайн-игры в сервисе YouTube. Они будут доступны через приложение и вебсайт на разных мобильных устройствах и компьютерах.