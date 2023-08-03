YouTube тестирует краткие описания видео, которые создает ИИ
YouTube испытывает новую функцию — автоматические описания роликов, создаваемых с помощью искусственного интеллекта. Тестирование производится на ограниченном количестве видео.
Об этом YouTube сообщил на официальной странице.
Новая функция YouTube
Отмечается, что это нововведение направлено на то, чтобы помочь пользователям лучше разобраться, о чем идет речь в видео. Но важно также понимать, что автоматические сгенерированные описания не должны заменять обычные, добавляемые авторами.
"Мы начинаем тестировать автоматически генерируемые искусственным интеллектом аннотации на YouTube, чтобы вам было проще прочитать краткую информацию о видеоролике и решить, подходит ли он вам. Сначала вы можете увидеть эти резюме на страницах просмотра и поиска", — сообщает команда.
Компания отметила, что при тестировании автоматически сгенерированные описания будут только на некоторых видео. YouTube просит пользователей, которые увидят аннотации, оставлять о них отзывы.
Напомним, что Google планирует ввести онлайн-игры в сервисе YouTube. Они будут доступны через приложение и вебсайт на разных мобильных устройствах и компьютерах.