Volkswagen планирует выпустить еще десять моделей электромобилей к 2026 году

Электрический седан Volkswagen ID.7 дебютировал на западе в преддверии Шанхайского автосалона в Шанхае, Китай, 17 апреля 2023 года. REUTERS/Aly Song

Немецкая компания Volkswagen заявила, что планирует представить еще десять моделей электромобилей (EV) к 2026 году. Компания уже упорно работает над этим.

Об этом пишет Reuters.

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В Volkswagen AG заявили, что компания планирует представить десять моделей электромобилей (EV) до 2026 года и остается благосклонным к Китаю, где известные иностранные бренды уступают место местным конкурентам.

"Как VW, мы остаемся твердо привержены Китаю. Наш руководящий принцип — развитие в Китае, для Китая на полной скорости", — заявил исполнительный директор VW Passenger Cars Томас Шафер.

Что известно о Volkswagen

Volkswagen, бренд легковых автомобилей, который в течение десятилетий являлся лидером продаж в Китае, принадлежит к числу старых иностранных автомобильных брендов, доля которых на крупнейшем автомобильном рынке мира сокращается, поскольку они отстают от китайских коллег в выпуске электромобилей.

В 2022 году продажи Volkswagen упали на 3,6%.

В феврале китайский производитель электромобилей BYD обогнал по продажам автомобили Volkswagen, став самым продаваемым брендом легковых автомобилей в Китае.

Напомним, в марте автомобильный концерн Volkswagen продемонстрировал экономичный электрокар, который компания планирует продавать за 25 тысяч евро (26 600 долларов) или меньше. Его начнут производить в 2026 году.