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Военный дрон от Boeing: получат ли его ВСУ

29 мая 2023 02:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Военный дрон от Boeing: получат ли его ВСУ
Военный дрон от Boeing. Фото: Breaking Defence
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Компания Boeing представила новый военный беспилотник Ghost Bat. Инженеры корпорации спроектировали его по заказу Королевских ВВС Австралии.

Уже прошли первые испытания. Сообщает об этом издание Breaking Defence.

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Следует заметить, что само проектирование и разработка боевого дрона осуществлялись на территории Австралии. К такой практике Boeing прибегает нечасто.

Технические характеристики дрона

  • В Ghost Bat используются ШИ-технологии.
  • Длина фюзеляжа MQ-28 составляет 11,5м.
  • Способен преодолеть за один полет 3700 км.

По предварительным планам, Пентагон хочет создать флот из тысячи таких дронов. Они будут использоваться американскими военными для ведения разведки, нанесения ракетных ударов и уничтожения противника.

Напомним, в ночь на 28 мая враг еще раз атаковал столицу. Это уже четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Воздушная тревога звучала более 5 часов.

Как отмечают представители местных властей, это была самая большая с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно — баражирующими боеприпасами Shahed.

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