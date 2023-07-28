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Изготовлять беспилотники станет легче: Федоров анонсировал большие перемены

28 июля 2023 19:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Изготовлять беспилотники станет легче: Федоров анонсировал большие перемены
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook-страница министра
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Компании, занимающиеся разработкой беспилотников и обучением операторов дронов, могут стать резидентами Дія.City. Благодаря этому они будут иметь лучшие условия по налогам.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Поддержка правительства

По его словам, в правительстве была поддержана такая идея. Также чиновники решили добавить проектирование и обслуживание беспилотников в список "квалифицированных видов деятельности "Дія.Сity".

"Большой шаг для развития, масштабирования и привлечения инвестиций в украинскую сферу БпЛА. Спасибо премьер-министру Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко за поддержку важного для победы решения", — подчеркнул Федоров.

Скриншот сообщения

Создание нового беспилотника

Ранее украинская компания Ukrspecsystems представила новый беспилотник MINI SHARK и в ближайшее время покажет его на выставке в Турции. Дрон является улучшенным вариантом уже известной модели SHARK.

Напомним, появление беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта имеет большие перспективы для работы ВСУ. Так, все больше украинских компаний производят БпЛА, которые оснащены технологией ИИ.

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