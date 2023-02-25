Блогеры создали самый большой ноутбук в мире

Весит более 45 килограммов: блогеры сделали огромный ноутбук
Блоггеры Evan and Katelyn разработали один из самых больших ноутбуков в мире. Вес техники составляет более 45 кг.
Об этом они рассказали в своем блоге на YouTube.
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Как им это удалось
Блогерам пришлось изрядно поработать, чтобы создать такого гиганта. Известно, что в качестве экрана использовали 43-дюймовый телевизор, а за основу взяли мини-компьютер Intel NUC 11.
"Начинка" упакована в деревянный корпус с металлической рамкой и крепким промышленным шарниром, который должен удерживать тяжелую верхнюю часть. Также устройство оборудовано тачпадом размером с планшет, подсветкой и двумя аккумуляторами.
В качестве клавиатуры блоггеры использовали Redragon K605 весом 2,5 кг. Однако даже она оказалась маловата для такого ноутбука, но клавиатур еще большего размера нет.
Как результат у блогеров получился ноутбук весом более 45 килограммов.
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