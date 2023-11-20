В Иране представили новый черный реактивный Shahed-238
В Иране официально представили новый реактивный ударный беспилотник Shahed-238. Презентация состоялась в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура".
Об этом сообщили иранские медиа, пишет "Милитарный".
Презентация нового БпЛА
Отмечается, что такие разработки представили во время того, как верховный лидер страны аятолла Хаменеи совершил визит в тегеранский университет. Там ему показали последние достижения аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.
Как известно, на выставке представили реактивную модификацию Shahed-136 под названием Shahed-238. Ее презентовали в трех разных версиях, имеющих разные системы наведения.
"Помимо классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS (по середине), также были показаны варианты с инфракрасной/оптической и, вероятно, радиолокационной системой наведения", — говорится в сообщении.
Особенность нового дрона
Кроме того, версия с инфракрасной/оптической системой наведения (справа) могут применяться для того, чтобы поражать теплоконтрастные цели и важную военную технику врага.
Также такой дрон может стать заменой противорадарных ракет, наводящих на излучение в отношении поисковых РЛС. Это средство поможет нейтрализовать и прорывать вражеские системы ПВО.
"Фюзеляжи всех трех беспилотников имеют нехарактерный для иранских БпЛА черный цвет, что может быть связано с применением радиопоглощающих материалов. Однако пока никаких подтверждений этому нет. Следует заметить, что новые беспилотники приобрели контруктивные изменения по сравнению с недавно показанным прототипом, в котором станция крепилась в носовой части под фюзеляжем", — добавили в материале.
Что касается технических характеристик Shahed-238, то они неизвестны. Реактивный двигатель должен обеспечивать высокую скорость, однако из-за этого может быть уменьшена дальность полета.
Напомним, ранее мы писали, что новая версия иранского ударного дрона Shahed-136 теперь имеет реактивный двигатель и свою оптическую станцию для того, чтобы наводить цель. Кадры с применением беспилотника можно увидеть в документальном фильме Parchamdar (флагман).
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