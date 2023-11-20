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В Иране представили новый черный реактивный Shahed-238

20 ноября 2023 23:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Иране представили новый черный реактивный Shahed-238
Иранский ударный беспилотник Shahed-238 Фото: иранские СМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Иране официально представили новый реактивный ударный беспилотник Shahed-238. Презентация состоялась в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура".

Об этом сообщили иранские медиа, пишет "Милитарный".

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Презентация нового БпЛА

Отмечается, что такие разработки представили во время того, как верховный лидер страны аятолла Хаменеи совершил визит в тегеранский университет. Там ему показали последние достижения аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.

Как известно, на выставке представили реактивную модификацию Shahed-136 под названием Shahed-238. Ее презентовали в трех разных версиях, имеющих разные системы наведения.

"Помимо классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS (по середине), также были показаны варианты с инфракрасной/оптической и, вероятно, радиолокационной системой наведения", — говорится в сообщении.

презентація нового ударного шахеда в Ірані
Три версии иранского ударного беспилотника Shahed-238. Фото: иранские СМИ

Особенность нового дрона

Кроме того, версия с инфракрасной/оптической системой наведения (справа) могут применяться для того, чтобы поражать теплоконтрастные цели и важную военную технику врага.

Также такой дрон может стать заменой противорадарных ракет, наводящих на излучение в отношении поисковых РЛС. Это средство поможет нейтрализовать и прорывать вражеские системы ПВО.

"Фюзеляжи всех трех беспилотников имеют нехарактерный для иранских БпЛА черный цвет, что может быть связано с применением радиопоглощающих материалов. Однако пока никаких подтверждений этому нет. Следует заметить, что новые беспилотники приобрели контруктивные изменения по сравнению с недавно показанным прототипом, в котором станция крепилась в носовой части под фюзеляжем", — добавили в материале.

презентация нового ударного шахеда в Иране
Иранский ударный беспилотник Shahed-238 Фото: иранские СМИ

Что касается технических характеристик Shahed-238, то они неизвестны. Реактивный двигатель должен обеспечивать высокую скорость, однако из-за этого может быть уменьшена дальность полета.

Напомним, ранее мы писали, что новая версия иранского ударного дрона Shahed-136 теперь имеет реактивный двигатель и свою оптическую станцию для того, чтобы наводить цель. Кадры с применением беспилотника можно увидеть в документальном фильме Parchamdar (флагман).

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