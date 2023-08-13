Украинские FPV-дроны будут иметь уникальную систему самонаведения
В войне с Россией Украина все чаще использует беспилотники. Сейчас в стране начали производить уникальные боевые FPV-дроны, которые способны наводить на цель в автоматическом режиме.
Об этом сообщили в компании-разработчике AirUnit.
Новые разработки
Инженеры компании взялись за усовершенствование боевых беспилотников. Как показали последние события на фронте, ВСУ требуются FPV-дроны, способные поражать цели с результативностью не менее 20%.
Инженеры AirUnit рассчитывают добиться такой результативности за счет системы самонаведения.
В настоящее время используемые ВСУ беспилотники имеют 10-процентную результативность. Для сравнения: российский дрон "Ланцет" успешно поражает цели в 25 — 30% случаев.
Напомним, украинская компания Temerland представила прототип роботизированной гусеничной платформы Scorpion 2. Для выполнения боевых задач ее могут использовать как наземные войска, так и войска противовоздушной обороны. Ее предназначение — это огневая поддержка.
Сообщается, что эта гусеничная платформа многофункциональна. В мирное время Scorpion 2 можно переоборудовать под аграрный дрон или сделать из него роботизированного "помощника" для сотрудников ГСЧС.