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Украинская компания представила новый беспилотник MINI SHARK

7 июля 2023 01:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинская компания представила новый беспилотник MINI SHARK
Новый беспилотник MINI SHARK. Фото: Ukrspecsystems
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинская компания Ukrspecsystems представила новый беспилотник MINI SHARK и в ближайшее время покажет его на выставке в Турции. Дрон является улучшенным вариантом уже известной модели SHARK.

Об этом говорится на странице компании в Facebook.

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Новый беспилотник

Новый беспилотник MINI SHARK может обнаруживать враждебные цели в радиусе до 60 километров.

Разработчики говорят, что MINI SHARK является легкой системой, специально предназначенной для оперативных разведывательных миссий.

Технические характеристики

Одно из преимуществ беспилотника — запуск с руки и легкая транспортировка. Вся система вмещается в два рюкзака.

  • Размах крыльев — 2,6 метра;
  • Длина — 1 метр 25 см;
  • Максимальная взлетная масса — до 5 кг;
  • Продолжительность полета достигает 2-х часов;
  • Заявленная максимальная скорость полета — 120 км/ч;
  • Рабочая высота полета — 1000 метров.

Отметим, выставка в Турции продлится 25-28 июля 2023 года.

Напомним, компания Nexter получила контракт от Французского агентства оборонных инноваций (French Defense Innovation Agency) на разработку беспилотного летательного дрона-камикадзе. Проект, запущенный еще в мае, планируется реализовать до конца 2024 года.

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