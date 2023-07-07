Украинская компания представила новый беспилотник MINI SHARK

Новый беспилотник MINI SHARK. Фото: Ukrspecsystems

Украинская компания Ukrspecsystems представила новый беспилотник MINI SHARK и в ближайшее время покажет его на выставке в Турции. Дрон является улучшенным вариантом уже известной модели SHARK.

Об этом говорится на странице компании в Facebook.

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Новый беспилотник MINI SHARK может обнаруживать враждебные цели в радиусе до 60 километров.

Разработчики говорят, что MINI SHARK является легкой системой, специально предназначенной для оперативных разведывательных миссий.

Технические характеристики

Одно из преимуществ беспилотника — запуск с руки и легкая транспортировка. Вся система вмещается в два рюкзака.

Размах крыльев — 2,6 метра;

Длина — 1 метр 25 см;

Максимальная взлетная масса — до 5 кг;

Продолжительность полета достигает 2-х часов;

Заявленная максимальная скорость полета — 120 км/ч;

Рабочая высота полета — 1000 метров.

Отметим, выставка в Турции продлится 25-28 июля 2023 года.

Напомним, компания Nexter получила контракт от Французского агентства оборонных инноваций (French Defense Innovation Agency) на разработку беспилотного летательного дрона-камикадзе. Проект, запущенный еще в мае, планируется реализовать до конца 2024 года.