У Telegram произошел масштабный сбой — что известно
Сегодня вечером, 30 ноября, в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Страницы загружались медленно, а сообщения не посылались.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Сбой Telegram
Пользователи мессенджера начали жаловаться на то, что им не удается отправить и получить сообщение. Другие говорят, что уведомления приходят, но с опозданием.
Многие Telegram-каналы начали писать о сбое. Они пытались проверить, видят ли пользователи сообщения.
Со временем стало известно, что мессенджер временно прекратил свою работу. Это продолжалось 10-15 минут.
Напомним, в Украине самым защищенным мессенджером считается Signal. Далее следуют WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.
Также мы писали, что автор мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о намерении прекратить доступ к каналам, подстрекающим к агрессии. Как иллюстрацию он упомянул канал "Утро Дагестан", который приобрел популярность после активности жителей Северного Кавказа.
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