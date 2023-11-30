У Telegram произошел масштабный сбой — что известно

Многоплатформенный мессенджер Telegram. Фото: picture-alliance/dpa/A. Shcherbak

Сегодня вечером, 30 ноября, в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Страницы загружались медленно, а сообщения не посылались.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сбой Telegram

Пользователи мессенджера начали жаловаться на то, что им не удается отправить и получить сообщение. Другие говорят, что уведомления приходят, но с опозданием.

Сбой Telegram. Фото: соцсети

Многие Telegram-каналы начали писать о сбое. Они пытались проверить, видят ли пользователи сообщения.

Со временем стало известно, что мессенджер временно прекратил свою работу. Это продолжалось 10-15 минут.

Напомним, в Украине самым защищенным мессенджером считается Signal. Далее следуют WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.

Также мы писали, что автор мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о намерении прекратить доступ к каналам, подстрекающим к агрессии. Как иллюстрацию он упомянул канал "Утро Дагестан", который приобрел популярность после активности жителей Северного Кавказа.