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У Telegram произошел масштабный сбой — что известно

30 ноября 2023 19:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
У Telegram произошел масштабный сбой — что известно
Многоплатформенный мессенджер Telegram. Фото: picture-alliance/dpa/A. Shcherbak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 30 ноября, в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Страницы загружались медленно, а сообщения не посылались.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Пользователи мессенджера начали жаловаться на то, что им не удается отправить и получить сообщение. Другие говорят, что уведомления приходят, но с опозданием.

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Сбой Telegram. Фото: соцсети

Многие Telegram-каналы начали писать о сбое. Они пытались проверить, видят ли пользователи сообщения.

Со временем стало известно, что мессенджер временно прекратил свою работу. Это продолжалось 10-15 минут.

Напомним, в Украине самым защищенным мессенджером считается Signal. Далее следуют WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.

Также мы писали, что автор мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о намерении прекратить доступ к каналам, подстрекающим к агрессии. Как иллюстрацию он упомянул канал "Утро Дагестан", который приобрел популярность после активности жителей Северного Кавказа.

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