В следующем году Apple представит новую версию iPhone

Переименовывать iPhone Pro Max в Ultra не планируют

В 2024 году Apple представит новую версию iPhone. Компания планирует добавить смартфону еще более высокого класса к обеим моделям Pro.

Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.

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Ранее сообщалось, что Apple хочет заменить версию Pro Max в линейке iPhone 15 на флагманскую модель с приставкой Ultra. Однако, согласно новой информации, модель может появиться в рамках линейки iPhone 16 или еще позже. Следует отметить, что Pro Max останется.

"Вместо того чтобы переименовывать Pro Max на Ultra, Apple планирует добавить iPhone еще высшего класса к обеим моделям Pro.Такой айфон может выйти в 2024 году, или позже", — сообщил Гурман.

Переименовывать iPhone Pro Max в Ultra не планируют. Apple добавит новую модель, чтобы подчеркнуть "премиальность".

Пока не известно, как она будет отличаться от других смартфонов. Гурман отметил, что такой iPhone может получить более быстрый процессор, оптический 10x-зум и улучшенную селфи-камеру. Новая версия смартфона станет первым "титановым" айфоном.

Напомним, компания Apple планирует производить собственные экраны. Такое решение было принято с тем, чтобы снизить зависимость от конкурентов, таких как Samsung и LG.

Также мы писали, что Apple работает над добавлением к своим будущим компьютерам Mac сенсорного экрана. Первые устройства могут появиться на рынке уже в 2025 году.