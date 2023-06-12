В космос запустят аппарат по сбору сломанных спутников вокруг Земли

Космический мусор вокруг Земли. Фото: google.com

Компания Astroscale показала космического уборщика ELSA-M (End of Life Services by Astroscale-Multiple). Устройство планируют запустить в космос в 2025 году.

Об этом компания опубликовала видео на YouTube.

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Что известно об ELSA-M

"Сервис ELSA-M предоставит решение для безопасного и ответственного захвата и сведения с орбиты нескольких спутников коммерческих клиентов на одного сервисного оператора в одной миссии и станет первым, кто продемонстрирует эту возможность", — говорится в сообщении под видео.

Макет аппарата ELSA-D. Фото: Astroscale

Также отмечается, что ELSA-M направлен на деактивацию неисправного спутника OneWeb путем его сведения с орбиты. После запуска буксир соединится со спутником с помощью магнитных стыковочных пластин.

Затем буксир переместит неисправный спутник на более низкую орбиту. После этого ELSA-M отделится от спутника и отправится к следующему, тогда как спутник OneWeb сгорит в атмосфере нашей планеты через несколько месяцев.

Напомним, что немецкие инженеры создали похожего на медузу мягкого робота, который может захватывать мусор из воды. Медузоподобный способ плавания позволяет бесконтактно хватать предметы, управляя потоками жидкости.