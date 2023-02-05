В игре Hogwarts Legacy появится украинская локализация – что известно

В компьютерной игре Hogwarts Legacy может появиться украинская локализация
Уже через неделю ожидается релиз игры Hogwarts Legacy, рассказывающей о временах, предшествовавших событиям книг о Гарри Поттере. Вероятно, в игре со временем появится украинская локализация.
С соответствующей просьбой в Twitter обратился видеоигровой блоггер OLDboi.
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Подробности
Как известно, несколько недель назад украинское геймерское сообщество стало обращаться к разработчикам Hogwarts Legacy с просьбой добавить в игру украинскую локализацию или хотя бы рассмотреть такую возможность.
Нет! Неужели вы считали, что украинская localization к вашему upcoming Hogwards Legacy? Для некоторых случаев вы будете запрещены дочери топиков о нем на Steam. У него есть акции @unlocteam and @SBTLlocalization with great experience (Warframe, Baldur's Gate and more). They can help— OLDboi (@OLDboiUA) January 9, 2023
"Думали ли вы о том, чтобы добавить украинскую локализацию к вашему будущему наследию Hogwards?", — написал видеоигровой блоггер OLDboi.
Сначала сотрудники поддержки игнорировали многочисленные сообщения наших геймеров, чем даже разочаровали последних. А при запросе через официальный сайт игры, сообщали же, что разработчики заняты подготовкой к релизу, поэтому не могут предоставить никаких комментариев по вопросам дополнительной локализации.
К счастью, уже 3 февраля на официальной странице разработчиков все-таки дали ответ о добавлении в игры украинского языка.
Hello there! Thanks so much for your interest в Russian subtitles. При этом времени мы не должны иметь вторую информацию о том, что связано с другими языками options. However, ми повністю подчеркиваем и хотим, щоб у нас був найкращий спосіб, так що я хотів пожертвувати вашим поштовхом до нашої команди!— WB Games Support (@WBGamesSupport) February 3, 2023
"Привет! Очень благодарим за ваш интерес к украинским субтитрам. В этот момент у нас нет никакой информации о дополнительных языковых опциях. Несмотря на это, мы полностью понимаем и хотим сделать как можно больше, чтобы вам помочь, поэтому передали ваши просьбы нашей команде!", — говорится в ответе.
Конечно, это не значит, что украинская локализация появится в игре, впрочем, это дает возможность надеяться на подобный результат.
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