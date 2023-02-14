В гибких смартфонах Samsung Fold начали трескаться дисплеи
В гибких смартфонах Samsung Fold 3 без причины начали трескаться дисплеи. Пользователи жалуются, что это происходит по истечении срока гарантии.
Об этом пишет PhoneArena.
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Люди говорят, что их гаджеты не падали, а трещины на экране появились при одном из открытий дисплея в процессе повседневного использования — например, после ночной зарядки.
"Снял свой телефон с беспроводного зарядного устройства, развернул, и он раскололся прямо посередине", — говорит один из пользователей Samsung Fold.
Пока в компании проблемы со смартфонами не комментируют.
На официальном сайте Samsung указано, что замена дисплея на смартфоне Fold 3 обойдется от 21 до 27 тысяч гривен.
Напомним, нередко пользователи смартфонов могли наблюдать, как их гаджет греются. Это нормальное явление. Однако если телефон очень горячий, то владельцу устройства следует принять меры по устранению этой проблемы.