В "Дії" запустят пять новых услуг

Приложение "Дія" в смартфоне. Фото: google.com

Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал пять новых сервисов, которые в скором времени будут доступны в приложении или на портале "Дія". Новые услуги появятся уже к концу 2023 года.

Об этом Михаил Федоров сообщил в своем Telegram.

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Среди новых анонсированных Федоров услуг — растаможка и перерегистрация авто, документы об образовании и другие.

Растаможка авто

Теперь растаможить авто можно будет всего в несколько кликов. Кроме того, цифровизация устраняет человеческий фактор из процесса, а значит, делает невозможными коррупционные схемы и взятки на таможне.

Перерегистрация авто при купле-продаже

Совсем скоро купить или продать авто можно будет в несколько кликов через "Дію" с помощью QR-кода. Продавец и покупатель могут сформировать договор в приложении и подписать его после автоматизированных проверок Главным сервисным центром.

Документы об образовании

Также в скором времени у "Дії" появятся документы об образовании, в частности — аттестаты и дипломы. Да, можно будет воспользоваться документами при поступлении в учреждения высшего образования или трудоустройстве.

Смена места жительства

Уже скоро в приложении начнется бета-тестирование услуги. Сервис будет работать без человеческого фактора. При изменении места проживания изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.

Возмещение вкладов

Вкладчики обанкротившихся банков вскоре смогут подать заявление в "Дії" о возмещении средств. В Украине во всех банках вклады физических лиц и физических лиц-предпринимателей находятся под защитой Фонда гарантирования вкладов. Если какой-то банк обанкротился, вкладчики получают возмещение в сумме полного размера вклада и начисленных процентов. Сейчас это 1,4 млн. счетов, по которым нужно вернуть 3,2 млрд. грн.

Напомним, совсем недавно в "Дії" запустили новую военную облигацию "Новая Каховка". Средства по каждой приобретенной облигации помогают армии и поддерживают финансовую стабильность страны.