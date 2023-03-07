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В браузере Microsoft Edge появилась полезная функция: что нового и как ее активировать

7 марта 2023 22:47
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Для видео тоже есть отдельные требования
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В браузере Microsoft Edge появилась экспериментальная технология Video Super Resolution, использующая искусственный интеллект для увеличения разрешения роликов. То есть теперь смешные видео с нулевых можно "освежить" до 4K.

Об этом сообщается в блоге Microsoft.

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Улучшение качества старых видео

"Мы рады представить экспериментальный опыт улучшения видео на основе технологии искусственного интеллекта от исследований Microsoft под названием Video Super Resolution. Это технология, которая использует машинное обучение для повышения качества любого видео, которое просматривается в браузере. повышению разрешения видео, чтобы вы могли наслаждаться четкими видео на YouTube и других потоковых платформах, которые воспроизводят видеоконтент без ущерба для пропускной способности независимо от исходного разрешения видео", — говорится в сообщении.

Нюансы

Но есть нюанс: функция работает только на топовых видеокартах серии Nvidia GeForce RTX 20/30/40 или AMD Radeon RX5700-RX7800. Плюс, устройство должно быть подключено к источнику питания – то есть при работе ноутбука от аккумулятора посмотреть улучшенное видео не получится, говорится в блоге Microsoft.

Для видео тоже есть отдельные требования: его разрешение должно быть от 192p до 720p. А еще технология не работает с видеороликами, защищенными цифровыми правами — в частности, стриминговыми сервисами типа Netflix.

Как включить функцию

Чтобы оценить новинку, сделайте следующее:

  • Скачайте специальную версию Microsoft Edge для тестировщиков – называется Edge Canary.
  • В строке поиска введите edge://flags/#edge-video-super-resolution и включите значение "Enabled".
  • После этого в адресной строке появится кнопка "HD" — щелкните на нее, когда захотите повысить четкость видео.

скриншот

Напомним, 27 февраля, в игре Microsoft Flight Simulator появился легендарный самолет Ан-225 "Мрія". Релиз уже доступен для ПК. Компания Microsoft направит все средства от продаж дополнения "Mryia add-on" в Microsoft Flight Simulator на специальный счет ГП "АНТОНОВ" для восстановления самолета Ан-225.

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