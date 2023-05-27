Twitter вышел из добровольного кодекса ЕС о борьбе с дезинформацией

Выход Twitter из добровольного кодекса ЕС. Фото: pexels

Социальная сеть Twitter вышла из добровольного кодекса практики Европейского Союза по дезинформации. Из-за массовых сокращений теперь непонятно, сможет ли компания внести необходимые изменения, чтобы соответствовать правилам ЕС.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Bloomberg.

Читайте также:

Несоблюдение правил

В начале 2023 года Twitter Inc. была единственной крупной технологической платформой, которая не предоставила полный отчет в ЕС согласно нормам, которые компания согласилась придерживаться до того, как ее приобрел Илон Маск в 2022 году.

В феврале Еврокомиссия сообщила о том, что в отчете компании не хватало данных и не было обязательств социальной сети по предоставлению возможности фактчекерам.

"Twitter выходит из добровольного кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией. Но обязательства остаются. Вы можете сбежать, но вы не можете скрыться" , — подчеркнул Бретон.

По его словам, кроме добровольных обязательств борьба с дезинформацией станет юридической обязанностью с 25 августа в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах. Twitter будет квалифицироваться как "очень большая онлайн-платформа", которая потребует от компании бороться с вредоносным контентом и подавать ежегодные оценки рисков в комиссию.

"Наши команды будут готовы к правоприменению" , — заверил Бретон.

Последствия массовых сокращений Илона Маска

Известно, что крупные сокращения Илоном Маском рабочих мест в Twitter и увольнение всего брюссельского офиса компании вызвали обеспокоенность тем, сможет ли компания внести необходимые изменения, чтобы отвечать требованиям ЕС.

Если эти правила будут несоблюдены, бизнес может получить штрафы в размере до 6% годового дохода или даже привести к полному запрету платформы со стороны комиссии.

Напомним, компания Илона Маска Neuralink получила разрешение на эксперименты по исследованию имплантатов в человеческий мозг. "Зеленый свет" предоставило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США.