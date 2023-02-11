Компания Runway представила нейросеть, которая может изменять видео

Создана нейросеть, которая трансформирует видео в зависимости от пожеланий пользователя
Известная стартап-компания Runway представила нейросеть Gen-1, которая произведет революцию в области видео. Созданная модель может изменять видеоролики по желанию пользователя.
Об этом компания рассказала в демонстрационном видеоролике.
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Революционная нейросеть
Компания Runway представила новую революционную модель Gen-1.
Эта нейросеть умеет преобразовывать существующие видеоролики по желанию пользователей.
Процесс и результат работы Gen-1 компания показала в демонстрационном ролике.
Будущее - за искусственным интеллектом
В компании заявили, что надеются на рост популярности этой идеи.
По мнению Runway, 2023 может стать годом видео, а в дальнейшем большинство видеоконтента будет генерироваться искусственным интеллектом.
Напомним, что ранее компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм, с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, записанные без звука.
Фото: Runway