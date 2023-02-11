Компания Runway представила нейросеть, которая может изменять видео

Runway надеется, что 2023 год станет годом видео

Известная стартап-компания Runway представила нейросеть Gen-1, которая произведет революцию в области видео. Созданная модель может изменять видеоролики по желанию пользователя.

Об этом компания рассказала в демонстрационном видеоролике.

Революционная нейросеть

Компания Runway представила новую революционную модель Gen-1.

Эта нейросеть умеет преобразовывать существующие видеоролики по желанию пользователей.

Процесс и результат работы Gen-1 компания показала в демонстрационном ролике.

Будущее - за искусственным интеллектом

В компании заявили, что надеются на рост популярности этой идеи.

По мнению Runway, 2023 может стать годом видео, а в дальнейшем большинство видеоконтента будет генерироваться искусственным интеллектом.

Напомним, что ранее компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм, с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, записанные без звука.

Фото: Runway