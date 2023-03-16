США требуют от Китая продать свои доли популярного приложения TikTok
Администрация Байдена хочет, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли. Американские чиновники и законодатели выразили опасение, что данные пользователей приложения в США могут быть переданы правительству Китая.
Об этом сообщает Reuters.
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Подробности
TikTok принадлежит компании ByteDance и насчитывает более 100 миллионов пользователей в США.
Это первый случай, когда при администрации президента-демократа Джо Байдена возникла угроза потенциального запрета TikTok. Его предшественник, республиканец Дональд Трамп, пытался запретить TikTok в 2020 году, но это было заблокировано американскими судами.
Пресс-секретарь популярного видеоприложения Брук Оберветтер сообщила, что компания недавно получила сообщение от возглавляемого Министерством финансов США Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), требовавшего от китайских владельцев приложения продать свои акции, и заявил, что в противном случае они столкнутся с возможным запретом TikTok в Америке.
"CFIUS, мощный орган национальной безопасности, в 2020 году единогласно рекомендовал ByteDance продать TikTok. Под давлением бывшего президента Трампа ByteDance в конце 2020 года безуспешно пыталась завершить сделку с Walmart и Oracle Corp, чтобы перевести американские активы TikTok в новую компанию", — пишет издание.
В заявлении Оберветтера говорится, что если целью является защита национальной безопасности, то продажа не решает проблему. По ее словам, смена владельца не наложит никаких новых ограничений на потоки данных или доступ к ним.
Белый дом отказался от комментариев.
Напомним, в Китае обеспокоены позицией властей США по применению TikTok. В частности, там обвиняют Белый дом в "злоупотреблении государственными властями для подавления иностранных компаний".
Также мы писали, что всех сотрудников министерства обороны Дании призвали удалить TikTok. В ведомстве считают, что это угрожает безопасности.