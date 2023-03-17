США расследуют, как искусственный интеллект в TikTok мог шпионить за журналистами

В ФБР считают, что TikTok мог следить за американскими журналистами

США начали расследование того, как искусственный интеллект в TikTok мог шпионить за американскими журналистами. В ФБР и министерстве юстиции считают, что для этого использовали ByteDance.

Об этом пишет Forbes.

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По данным издания, уголовный отдел министерства юстиции, отдел мошенничества, работающий вместе с офисом прокурора США для Восточного округа Виргинии, получил от ByteDance информацию о попытках его сотрудников получить доступ к информации о местонахождении американских журналистов или других личных данных пользователей с помощью программы TikTok.

Forbes пишет, что ФБР уже проводило соответствующие интервью, связанные с наблюдением. Отметим, что об использовании приложения ByteDance для слежки за гражданами США Forbes впервые сообщил в октябре.

"Мы решительно осудили действия лиц, признанных причастными, и они больше не работают в ByteDance. Наше внутреннее расследование все еще продолжается, и мы будем сотрудничать с любыми официальными расследованиями, когда они будут доведены до нас", — сказала пресс-секретарь ByteDance Дженнифер Банки.

Напомним, ранее мы писали, что в США требуют от Китая продать свои доли популярного приложения TikTok.