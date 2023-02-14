Беспилотный автомобиль Amazon появился на дорогах Калифорнии

Работакси Zoox на дорогах общего пользования в Фостер-Сити

В американском штате Калифорния появилось роботокси Zoox от компании Amazon. На днях разработчики протестовали его на дорогах общего использования в Фостер-Сити.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Так, на прошлой неделе электромобиль, у которого нет руля, проехал маршрут в милю длиной, перевозя персонал между двумя главными зданиями Zoox в Фостер-Сити. В компании заявили, что поездка роботакси знаменует собой первый случай, когда транспортное средство, разработанное без управления человеком, перевозит пассажиров по дороге общего пользования.

Известно, что компания пользуется разрешением на беспилотное тестирование в Калифорнии с 2020 года. Именно в этом году Amazon приобрела этот стартап роботакси Zoox.

Заметим, что в Zoox нет традиционных элементов управления или педалей и может перевозить четырех пассажиров, разделенных на два ряда сидений. На маршруте Фостер-Сити он будет двигаться с максимальной скоростью 35 миль в час.

Напомним, недавно мы писали, что стартап-компания Runway представила нейросеть Gen-1, которая может менять видеоролики по желанию пользователя.

Кроме того, ранее компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм, с помощью которого можно "озвучивать" видеозаписи, записанные без звука.