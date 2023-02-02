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Настоящий прорыв: Apple разрабатывает гаджет, способный заменить телефон и ноутбук

2 февраля 2023 14:16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Apple до конца 2023 года представит гарнитуру смешанной реальности
Корпорация планирует представить гарнитуру смешанной реальности до конца 2023 года
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Одна из самых известных компаний мира Apple разрабатывает новый революционный гаджет, способный заменить человеку мобильный телефон и ноутбук. Речь идет об очках дополненной и виртуальной реальности.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Что известно

Как пишет издание, некоторые топ-менеджеры Apple, ответственные за запуск новой гарнитуры смешанной реальности, считают, что эта категория может в конце концов вытеснить iPhone как фирменный продукт компании. Отмечается, что эту гарнитуру можно будет носить целый день, кроме того, она успешно заменяет телефон или ноутбук.

Известно, что первая гарнитура смешанной реальности Apple Reality Pro будет выпущена к концу 2023 года. Главной ее особенностью станет возможность быстрого переключения между режимами виртуальной (XR) и дополненной реальности (AR). Также устройство получит несколько внешних камер для отслеживания движения рук и внутренних датчиков для считывания глаз.

Единственный минус таких очков — высокая цена. За современный девайс придется отдать около трех тысяч долларов.

Впрочем, в Bloomberg убеждены, при правильной стратегии Apple все же удастся продать эти очки. В качестве примера они приводят выпуск первого iPhone.

Тогда рынок телефонов был достаточно развит, но компания смогла стать фаворитом посреди остальных.

Напомним, ранее мы писали, что новые Apple Watch Ultra резко подскочат в цене. Причина в новой технологии MicroLED, которая стоит в пять раз дороже предыдущей — OLED.

MicroLED имеет преимущества с точки зрения яркости, что особенно полезно для часов, предназначенных для использования на открытом воздухе. При ярком солнечном свете легко просматривается экран.

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