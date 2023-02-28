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SpaceX представила новое поколение спутников Starlink: чем они особенны

28 февраля 2023 07:44
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Представлено новое поколение спутников Starlink – чем они особенные
Starlink V2 Mini
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Космическая корпорация Илона Маска SpaceX представила спутники нового поколения Starlink V2 Mini. Вес каждого спутника Starlink V2 Mini составляет около 830 кг.

Об этом сообщает компания SpaceX.

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Чем особенно новое поколение спутников Starlink

Известно, что следующее поколение спутников Starlink отличается мощными антеннами и доступом к новому набору частот. Они обеспечивают в четыре раза большую пропускную способность по сравнению с аппаратурой предыдущего поколения.

Отмечается, что вес каждого спутника Starlink V2 Mini составляет примерно 830 кг, из-за чего количество аппаратов, которые ракета-носитель Falcon 9 может вывести на орбиту, сократилось почти в три раза — до 21. Таким образом, придется сделать в три раза больше отправок. Однако благодаря повышенной пропускной способности появится возможность обслуживать большее число клиентов.

Напомним, недавно стало известно, что компании Илона Маска SpaceX грозит немалый штраф от правительства США. Причина в том, что компания не предоставила агентству некоторые данные о безопасности запуска спутников Starlink в августе 2022 года.

Фото: SpaceX

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