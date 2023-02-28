Представлено новое поколение спутников Starlink – чем они особенные

SpaceX представила новое поколение спутников Starlink: чем они особенны
Космическая корпорация Илона Маска SpaceX представила спутники нового поколения Starlink V2 Mini. Вес каждого спутника Starlink V2 Mini составляет около 830 кг.
Об этом сообщает компания SpaceX.
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Чем особенно новое поколение спутников Starlink
Известно, что следующее поколение спутников Starlink отличается мощными антеннами и доступом к новому набору частот. Они обеспечивают в четыре раза большую пропускную способность по сравнению с аппаратурой предыдущего поколения.
Отмечается, что вес каждого спутника Starlink V2 Mini составляет примерно 830 кг, из-за чего количество аппаратов, которые ракета-носитель Falcon 9 может вывести на орбиту, сократилось почти в три раза — до 21. Таким образом, придется сделать в три раза больше отправок. Однако благодаря повышенной пропускной способности появится возможность обслуживать большее число клиентов.
We call them "V2 Mini". Они представляют собой позицию перед Starlink capability pic.twitter.com/EFVpLFcz7n— SpaceX (@SpaceX) February 26, 2023
Напомним, недавно стало известно, что компании Илона Маска SpaceX грозит немалый штраф от правительства США. Причина в том, что компания не предоставила агентству некоторые данные о безопасности запуска спутников Starlink в августе 2022 года.
Фото: SpaceX