Сколько украинцев "пошерили" авто через "Дію" за время войны: ответ Минцифры

Эта услуга особенно актуальна сейчас, когда многие семьи разъединила война

За время полномасштабного вторжения более 100 тысяч украинцев "пошерли" авто через "Дію". Для этого не требуется никаких пластиковых свидетельств.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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По словам Федорова, эта услуга особенно актуальна сейчас, когда многие семьи разъединили войну.

"Например, мужчина остался в прифронтовом Краматорске, а жена с детьми выехала на авто во Львов, но случайно забыла взять у мужа техпаспорт. Благодаря "Дії" мужчина может в несколько кликов поделиться им с женой, чтобы она могла легально пользоваться авто. Мужчина открывает приложение, подает заявку на шеринг авто, жена делает то же самое. Это все. Через 10 минут техпаспорт на авто появляется в приложении", — рассказал на примере министр.

Для этого не нужно никаких пластиковых свидетельств из рук в руки, походов в сервисный центр МВД и лишних хлопот.

Напомним, Михаил Федоров рассказал, будут ли украинцам вручать повестки через "Дію".

Министерство цифровой трансформации не планирует вводить в "Дію" сервисы, чтобы отправлять повестки. Однако разработчики обсуждают некоторые функции, которые были бы полезны военным.