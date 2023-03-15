Сколько украинцев "пошерили" авто через "Дію" за время войны: ответ Минцифры
За время полномасштабного вторжения более 100 тысяч украинцев "пошерли" авто через "Дію". Для этого не требуется никаких пластиковых свидетельств.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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По словам Федорова, эта услуга особенно актуальна сейчас, когда многие семьи разъединили войну.
"Например, мужчина остался в прифронтовом Краматорске, а жена с детьми выехала на авто во Львов, но случайно забыла взять у мужа техпаспорт. Благодаря "Дії" мужчина может в несколько кликов поделиться им с женой, чтобы она могла легально пользоваться авто. Мужчина открывает приложение, подает заявку на шеринг авто, жена делает то же самое. Это все. Через 10 минут техпаспорт на авто появляется в приложении", — рассказал на примере министр.
Для этого не нужно никаких пластиковых свидетельств из рук в руки, походов в сервисный центр МВД и лишних хлопот.
Напомним, Михаил Федоров рассказал, будут ли украинцам вручать повестки через "Дію".
Министерство цифровой трансформации не планирует вводить в "Дію" сервисы, чтобы отправлять повестки. Однако разработчики обсуждают некоторые функции, которые были бы полезны военным.