Искусственный интеллект рассказал о готовности заменить 20 профессий, которыми занимаются люди

Искусственный интеллект

Новая версия чат-бота GPT-4 с элементами искусственного интеллекта высказалась о готовности заменить 20 профессий. На сегодняшний день ими занимаются только люди.

Список опубликовал в Twitter журналист Роуэн Чунг.

Подробности

Чунг попросил искусственный интеллект создать таблицу, в которой он должен указать название профессии и черты человека, которые GPT-4 заменит для выполнения рабочих задач.

В список вошли следующие профессии:

переводчик;

репетитор;

специалист по вводу данных;

представитель службы поддержки;

корректор;

ассистент юриста;

бухгалтер;

копирайтер;

аналитик по маркетинговым исследованиям;

менеджер по соцсетям;

планировщик встреч;

телемаркетер;

виртуальный помощник;

транскрипционист;

репортер;

турагент;

аналитик технической поддержки;

электронный аналитик;

модератор контента;

рекрутер.

Люди в комментариях считают, что останутся только те профессии, которые будут требовать максимальной точности и от которых будет зависеть жизнь.

Напомним, технология, которая лежит в основе наиболее обсуждаемой в мире системы искусственного интеллекта (ШИ), ChatGPT, добавляется к самому распространенному рабочему программному обеспечению Microsoft 365. Система Copilot будет встроена в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

Также мы писали, что OpenAI официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4. Он способен воспринимать информацию не только текстом, но и визуально.