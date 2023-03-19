Искусственный интеллект рассказал о готовности заменить 20 профессий, которыми занимаются люди
Новая версия чат-бота GPT-4 с элементами искусственного интеллекта высказалась о готовности заменить 20 профессий. На сегодняшний день ими занимаются только люди.
Список опубликовал в Twitter журналист Роуэн Чунг.
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Подробности
Чунг попросил искусственный интеллект создать таблицу, в которой он должен указать название профессии и черты человека, которые GPT-4 заменит для выполнения рабочих задач.
В список вошли следующие профессии:
- переводчик;
- репетитор;
- специалист по вводу данных;
- представитель службы поддержки;
- корректор;
- ассистент юриста;
- бухгалтер;
- копирайтер;
- аналитик по маркетинговым исследованиям;
- менеджер по соцсетям;
- планировщик встреч;
- телемаркетер;
- виртуальный помощник;
- транскрипционист;
- репортер;
- турагент;
- аналитик технической поддержки;
- электронный аналитик;
- модератор контента;
- рекрутер.
Люди в комментариях считают, что останутся только те профессии, которые будут требовать максимальной точности и от которых будет зависеть жизнь.
Напомним, технология, которая лежит в основе наиболее обсуждаемой в мире системы искусственного интеллекта (ШИ), ChatGPT, добавляется к самому распространенному рабочему программному обеспечению Microsoft 365. Система Copilot будет встроена в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.
Также мы писали, что OpenAI официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4. Он способен воспринимать информацию не только текстом, но и визуально.