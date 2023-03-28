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Искусственный интеллект поставил собаке диагноз, который не мог установить врач

28 марта 2023 12:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Собаку спасла нейросеть
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Искусственный интеллект по указанным симптомам поставил правильный диагноз собаке. До этого ветеринар не смог диагностировать болезнь.

Об этом сообщил пользователь Twitter под ником Cooper.

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Проблемы с ветеринаром

Мужчина рассказал историю излечения своей собаки.

Его бордер-колли Сасси заболел, после чего ветеринар прописал определенные лекарства.

Впрочем, поставленный диагноз и назначенное лечение не принесли результата. Животному стало только хуже.

Помощь искусственного интеллекта

После этого владелец собаки обратился с просьбой помочь установить правильный диагноз к искусственному интеллекту, перечислив ему все имеющиеся симптомы.

Нейросеть в своем ответе отметила, что не является профессиональным врачом, но все же предоставила список возможных причин заболевания. В частности, и иммуноопосредованную гемолитическую анемию.

Мужчина обратился к другому ветеринару, и тот подтвердил этот диагноз, назначив правильное лечение.

В итоге Сасси полностью поправился.

Напомним, глава компании, которая предоставляет услуги искусственного интеллекта, заявил, что полиция США отсканировала с помощью их программного обеспечения более миллиона лиц.

Фото: Pixabay

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