Искусственный интеллект поставил собаке диагноз, который не мог установить врач

Собаку спасла нейросеть

Искусственный интеллект по указанным симптомам поставил правильный диагноз собаке. До этого ветеринар не смог диагностировать болезнь.

Об этом сообщил пользователь Twitter под ником Cooper.

Проблемы с ветеринаром

Мужчина рассказал историю излечения своей собаки.

Его бордер-колли Сасси заболел, после чего ветеринар прописал определенные лекарства.

Впрочем, поставленный диагноз и назначенное лечение не принесли результата. Животному стало только хуже.

Помощь искусственного интеллекта

После этого владелец собаки обратился с просьбой помочь установить правильный диагноз к искусственному интеллекту, перечислив ему все имеющиеся симптомы.

Нейросеть в своем ответе отметила, что не является профессиональным врачом, но все же предоставила список возможных причин заболевания. В частности, и иммуноопосредованную гемолитическую анемию.

Мужчина обратился к другому ветеринару, и тот подтвердил этот диагноз, назначив правильное лечение.

В итоге Сасси полностью поправился.

Напомним, глава компании, которая предоставляет услуги искусственного интеллекта, заявил, что полиция США отсканировала с помощью их программного обеспечения более миллиона лиц.

Фото: Pixabay