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Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои украинских сказок, если бы были людьми

2 марта 2023 08:04
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои украинских сказок, если бы были людьми
Герои украинских сказок
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Нейросеть способна создавать уникальные изображения по запросу людей. Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои украинских сказок, если бы были людьми.

Изображение сгенерировал сервис Midjourney.

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Подробности

Герои украинских сказок, если бы были людьми

Герои украинских сказок, если бы были людьми

Герои украинских сказок, если бы были людьми

Герои украинских сказок, если бы были людьми

Герои украинских сказок, если бы были людьми

Напомним, нейросети и искусственный интеллект активно развиваются каждый день руками прогрессивного человечества. Они способны генерировать, музыку, тексты и изображения. Редакция Новини.LIVE попробовала через искусственный интеллект воспроизвести образы славянских богинь.

Также мы писали, что в сети появились фото кошек в образе разных стран мира. Фото сгенерированы нейросетью.

Добавим, украинская дизайнер и стилистка Ольга Навроцкая показала фото одежды, которую могли бы носить древние украинцы, если бы история сложилась по-другому и Украина давно стала бы европейским государством. Фотографии были созданы искусственным интеллектом.

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