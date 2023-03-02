Герои украинских сказок

Нейросеть способна создавать уникальные изображения по запросу людей. Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои украинских сказок, если бы были людьми.

Изображение сгенерировал сервис Midjourney.

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Напомним, нейросети и искусственный интеллект активно развиваются каждый день руками прогрессивного человечества. Они способны генерировать, музыку, тексты и изображения. Редакция Новини.LIVE попробовала через искусственный интеллект воспроизвести образы славянских богинь.

Также мы писали, что в сети появились фото кошек в образе разных стран мира. Фото сгенерированы нейросетью.

Добавим, украинская дизайнер и стилистка Ольга Навроцкая показала фото одежды, которую могли бы носить древние украинцы, если бы история сложилась по-другому и Украина давно стала бы европейским государством. Фотографии были созданы искусственным интеллектом.