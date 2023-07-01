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ИИ научился определять калорийность блюд по фото

1 июля 2023 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ИИ научился определять калорийность блюд по фото
Мужчина фотографирует еду. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Компания SnapCalorie создала одноименную программу на основе искусственного интеллекта, определяющую калорийность еды по фото. Кроме того, приложение умеет определять размер порции и качество блюда.

Об этом сообщает NNews.

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Приложение для расчета калорий

Разработчики SnapCalorie утверждают, что их программа очень точная, что обусловлено "уникальным обучающим набором данных" из 5 тыс. продуктов, в том числе соусов и подсолнечного масла.

Интерфейс приложения с подсчетом калорий. Фото: SnapCalorie

Кроме того, встроенный ChatGPT дает рекомендации на основе пользовательских предпочтений. Также это приложение можно совместить с другими платформами отслеживания здоровья, в частности Apple Health.

Сервис пока доступен только в США.

Интерфейс приложения с подсчетом калорий. Фото: SnapCalorie

Напомним, что немецкий таблоид Bild хочет заменить несколько редакционных должностей искусственным интеллектом. Таким образом, на улице могут оказаться 200 работников издания.

Также мы писали, что учёные из Университета Клермонт-Грэдуэйт (США) начали использовать искусственный интеллект для прогнозирования потенциальных музыкальных хитов.

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