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Еще три страны обеспокоены уровнем излучения iPhone 12

15 сентября 2023 18:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Еще три страны обеспокоены уровнем излучения iPhone 12
Смартфон iPhone 12 в руках. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Франции обязали компанию Apple прекратить продажи iPhone 12 из-за сильного электромагнитного излучения. В настоящее время Нидерланды, Германия и Бельгия изучают этот вопрос.

Об этом сообщает издание BBC.

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Опасность iPhone 12

Сообщается, что специализированные лаборатории обнаружили у iPhone 12 поглощение электромагнитной энергии телом на уровне 5,74 Вт на 1 кг, когда человек держит телефон в руке или в кармане. В то же время Европейским стандартом определен удельный показатель поглощения, который составляет 4,0 Вт на 1 кг.

Поэтому Французское национальное агентство обязало компанию изъять iPhone 12 с рынка страны. Что касается уже проданных моделей, то в ведомстве заявили, что Apple в кратчайшие сроки должна принять корректирующие меры по согласованию смартфонов со стандартами.

Реакция Apple

В то же время в Apple предоставили регулятору результаты своих лабораторных исследований и третьих сторон. Они, как утверждают, говорят о том, что устройство соответствует всем правилам.

Страны обеспокоены

Ввиду этого некоторые страны тоже начали изучать вопросы по поводу излучения iPhone 12.

В правительстве Бельгии поручили своему регулятору проверить, действительно ли iPhone 12 несет риск для здоровья человека.

В Нидерландах, в свою очередь, заявили, что они не сомневаются по поводу излучения агрегатов.

На французские исследования отреагировали и в Германии. Там заявили, что в связи с неутешительными результатами страны ЕС могут принять соответствующие меры.

Напомним, стало известно, какие характеристики получили новые смартфоны iPhone 15.

Также мы рассказали, как упадут цены на предыдущие модели после выхода iPhone 15 и сколько они стоят сейчас.

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