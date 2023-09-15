Еще три страны обеспокоены уровнем излучения iPhone 12

Смартфон iPhone 12 в руках. Фото: google

Во Франции обязали компанию Apple прекратить продажи iPhone 12 из-за сильного электромагнитного излучения. В настоящее время Нидерланды, Германия и Бельгия изучают этот вопрос.

Об этом сообщает издание BBC.

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Опасность iPhone 12

Сообщается, что специализированные лаборатории обнаружили у iPhone 12 поглощение электромагнитной энергии телом на уровне 5,74 Вт на 1 кг, когда человек держит телефон в руке или в кармане. В то же время Европейским стандартом определен удельный показатель поглощения, который составляет 4,0 Вт на 1 кг.

Поэтому Французское национальное агентство обязало компанию изъять iPhone 12 с рынка страны. Что касается уже проданных моделей, то в ведомстве заявили, что Apple в кратчайшие сроки должна принять корректирующие меры по согласованию смартфонов со стандартами.

Реакция Apple

В то же время в Apple предоставили регулятору результаты своих лабораторных исследований и третьих сторон. Они, как утверждают, говорят о том, что устройство соответствует всем правилам.

Страны обеспокоены

Ввиду этого некоторые страны тоже начали изучать вопросы по поводу излучения iPhone 12.

В правительстве Бельгии поручили своему регулятору проверить, действительно ли iPhone 12 несет риск для здоровья человека.

В Нидерландах, в свою очередь, заявили, что они не сомневаются по поводу излучения агрегатов.

На французские исследования отреагировали и в Германии. Там заявили, что в связи с неутешительными результатами страны ЕС могут принять соответствующие меры.

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