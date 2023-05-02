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Samsung запретил сотрудникам использовать ChatGPT после утечки данных

2 мая 2023 08:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Samsung запретил сотрудникам использовать ChatGPT после утечки данных
Логотип компании Samsung Electronics на здании офиса в Сеуле. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Компания Samsung Electronics Co запрещает сотрудникам использовать популярные инструменты генерации искусственного интеллекта, такие как ChatGPT. Это произошло после того, как было обнаружено, что они загрузили конфиденциальный код на платформу, что помешало распространению таких технологий на рабочем месте.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Запрет на использование ChatGPT

В понедельник, 1 мая, компания из Сувона, Южная Корея, сообщила сотрудникам одного из своих крупнейших подразделений о новой политике через служебную записку. Samsung обеспокоен тем, что данные, переданные на такие платформы искусственного интеллекта, как Google Bard и Bing, хранятся на внешних серверах, что затрудняет их поиск и удаление, а также может привести к разглашению другим пользователям.

В прошлом месяце компания провела опрос по использованию инструментов искусственного интеллекта внутри компании и сообщила, что 65% респондентов считают, что такие сервисы представляют угрозу безопасности. Ранее в апреле инженеры Samsung случайно выложили внутренний исходный код, загрузив его в ChatGPT. Неизвестно, что именно содержала эта информация.

"Интерес к платформам генеративного ИИ, таким как ChatGPT, растет как внутри компании, так и за ее пределами. Хотя этот интерес сосредоточен на полезности и эффективности этих платформ, также растет обеспокоенность рисками для безопасности, которые представляет генеративный ИИ", — сказали руководители компании своим сотрудникам.

Правила для сотрудников Samsung

Новые правила Samsung запрещают использование генеративных систем искусственного интеллекта на принадлежащих компании компьютерах, планшетах и телефонах, а также в ее внутренних сетях. Они не относятся к устройствам компании, продаваемым потребителям, таким как смартфоны Android и ноутбуки Windows.

Samsung попросила сотрудников, использующих ChatGPT и другие инструменты на персональных устройствах, не предоставлять никакой информации, связанной с компанией или персональных данных, которые могут раскрыть ее интеллектуальную собственность. Компания предупредила, что нарушение новых правил может привести к увольнению.

Тем временем компания создает собственные внутренние инструменты искусственного интеллекта для перевода и обобщения документов, а также для разработки программного обеспечения.

Напомним, Европарламент готовит жесткие требования к использованию искусственного интеллекта (ИИ). Среди них — обнародование информации о том, используют ли создатели чат-ботов материалы, защищенные авторским правом.

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