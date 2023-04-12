В Італію можуть повернути ChatGPT: деталі

Штучний інтелект повертається до Італії. Фото: Mashable

Італійський орган захисту даних Garante видав американській компанії OpenAI, яка створила чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, термін до 30 квітня для дотримання конкретних вимог конфіденційності, що може призвести до зняття тимчасової заборони використання чат-бота в Італії.

Про це пише Politico.

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Під час розслідування італійський регулятор наказав OpenAI перевіряти вік користувачів та пояснювати на своєму вебсайті, як і чому він опрацьовує дані людей для ChatGPT. OpenAI повинна буде запитувати у користувачів їхню згоду або законний інтерес на використання їх даних та надавати людям можливість вимагати виправлення або видалення їх особистих даних.

Крім того, OpenAI має провести інформаційну кампанію через італійське телебачення, радіо, вебсайти та газети до 14 травня, щоб інформувати людей про те, як він використовує їхні особисті дані для навчання свого алгоритму ChatGPT. Тільки після того, як будуть виконані всі вимоги, Управління призупинить тимчасову заборону на обробку даних італійських користувачів, прийняту проти американської компанії, і ChatGPT зможе знову стати доступною з Італії.

Крім того, OpenAI повинна буде подати докладний план до 31 травня, який спрямований на впровадження надійної системи, яка гарантує, що неповнолітні віком до 13 років і без згоди батьків не зможуть отримати доступ до ChatGPT. Наприкінці березня ChatGPT було наказано тимчасово припинити обробку персональних даних італійських користувачів через передбачувані порушення таких законів, як Загальний регламент захисту даних (GDPR). Garante також заявила, що платформа не перевіряє вік неповнолітніх, щоб не допустити їхнього доступу до чат-бота.

Нагадаємо, що Офіс уповноваженого з питань конфіденційності Канади Філіпа Дюфрена розпочав розслідування можливого зловживання особистими даними чат-ботом ChatGPT, розробленим OpenAI.