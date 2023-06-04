Потребность в телефонах исчезнет к 2032 году: технолог рассказал почему

Девушка листает ленту в телефоне. Фото: google.com

Директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд считает, что потребность в телефонах к 2032 году исчезнет в связи с возникновением более продвинутых технологий. По его словам, эти устройства станут пережитком.

Об этом сообщает Portaltele.

Читайте также:

Потребность в смартфонах отпадет

Хелд отметил, что телефоны нужны для установления достоверности пользователя и распространения информации. Однако со временем установить свою личность можно будет по лицу, голосу или отпечаткам пальцев. Информацию можно будет передавать с помощью специальных IoT-датчиков (IoT – Internet of Things), которые будут проектировать нужное на стену или зеркало.

"Поэтому через 9 лет смартфоны станут устаревшей технологией и их не будут использовать. Мы, как люди, сможем заменить их. Например, потерявшейся в центре города бабушке не нужно будет никуда звонить. Она просто может спросить у стенки: "Как мне дойти домой?" и стенка покажет ей маршрут со стрелочкой", — отметил Хелд.

Он предполагает, что телефоны станут устаревшими и их использование через некоторое время уже не потребуется.

Напомним, что приложение ChatGPT теперь доступно для пользователей украинского App Storе. На момент написания приложения Android-версия приложения еще не была выпущена.

Также мы сообщали, что компания Sightful выпустила инновационный ноутбук Spacetor, отличающийся от других моделей тем, что не имеет обычного дисплея. Вместо этого можно использовать очки виртуальной реальности изображения.

Добавим, что канадские исследователи обнаружили шпионскую программу Predator. Она может собирать данные и отключать приложения на всех смартфонах, в которых установлена операционная система Android.