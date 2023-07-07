Появление приложения Threads: в Twitter пригрозили Meta судебным иском

Приложение Threads на телефоне. Фото: nbcnews.com

Компания Meta 6 июля запустила новое приложение под названием Threads. В то же время, в Twitter утверждают, что данное приложение — это их аналог и угрожают за это судебным иском.

Об этом сообщает издание Semafor.

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Сообщается, что через несколько часов после запуска Threads юрист Twitter Алекс Спиро отправил письмо Meta. В нем он обвинил Meta в "систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter".

Кроме того, юрист обвинил Meta в том, что компания наняла к себе на работу бывших сотрудников Twitter. Они, по его словам, имеют доступ к конфиденциальной информации. И именно этим работникам поручили создать новое приложение Threads, которое якобы использует интеллектуальную собственность Twitter. Это, как утверждает Спиро, нарушает закон.

Реакция Илона Маска

Владелец компании Twitter Илон Маск также отреагировал на появление нового приложения Threads.

"Конкуренция — это хорошо, но обман — нет", — заявил владелец Twitter Илон Маск.

Что такое Threads?

Напомним, ранее мы писали, что 6 июля материнская компания Facebook Meta запустит свое новое приложение Threads. Более того, приложение будет конкурировать с Twitter.

В тот же день соучредитель Meta Марк Цукерберг запустил свое приложение для обмена мнениями Threads. Он стал аналогом Twitter и имеет функции Instagram. Известно, что за первые семь часов работы в приложении зарегистрировалось 10 миллионов пользователей.