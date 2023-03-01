Платформа, на которой создано большинство компьютерных игр, интегрирует криптовалюты

Unity интегрировала тринадцать блокчейн-проектов

Платформа для разработки видеоигр Unity начала интеграцию криптовалют. На сегодняшний день Unity занимает 48% игрового рынка.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Следовательно, в новый раздел "Децентрализация" вошли инструменты от Algorand, Aptos, Flow, Dapper Labs, Immutable X, Solana и Tezos. Новый функционал позволит разработчикам компьютерных игр интегрировать в свои продукты технологии блокчейна, такие, как NFT и метавселенная.

Известно, что платформа Unity уже поддерживает тринадцать блокчейн-проектов, включая провайдеров Infura и MetaMask. Это позволит разработчикам видеоигр добавлять функцию подключения к криптокошелькам внутри проектов.

Unity была создана в 2005 году. На этой площадке разрабатываются видеоигры не только для ПК, но и для игровых приставок Xbox и Playstation, а также для мобильных устройств — Android и iOS.

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