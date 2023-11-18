После успешного запуска ракеты-носителя Starship на корабле произошел взрыв

Запуск ракеты-носителя Starship. Фото: скриншот

SpaceX успешно осуществила запуск космического корабля Starship, используя самую мощную в истории ракету-носитель Super Heavy. Впрочем, через какое-то время связь с корабля пропала.

Запуск ракеты-носителя опубликовано на странице SpaceX.

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Запуск Starship — детали

В сообщении говорится, что все 33 двигателя на первой ступени Super Heavy работали безупречно. Когда достигли высоты 59 километров, первая ступень отделилась от Starship, как и было запланировано, но не смогла вернуться на Землю, взорвавшись в воздухе.

Специалисты SpaceX будут исследовать причины этого происшествия. Тем временем, Starship продолжил свое путешествие вокруг Земли на своих шести двигателях.

Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting second integrated flight test of Starship!



Starship successfully lifted off under the power of all 33 Raptor engines on the Super Heavy Booster and made it through stage separation pic.twitter.com/JnCvLAJXPi — SpaceX (@SpaceX) November 18, 2023

Взрыв космического корабля Starship — реакция SpaceX

В SpaceX считают, что, несмотря на проблемы с первой ступенью, запуск был очень успешным. Первый тест Starship в апреле закончился взрывом корабля через три минуты после старта.

Сигнал от Starship был потерян примерно через 15 минут полета, и, по всей видимости, корабль взорвался. Устройство оборудовано системой самоуничтожения после отключения двигателя по плану.

Цель полета космического корабля Starship

СМИ сообщают, что целью этого полета было проверить систему отсоединения ступеней. Во время испытаний разъединение ступеней произошло успешно, что свидетельствует об успешности внесенных изменений в систему, хотя процесс отсоединения произошел с небольшой задержкой.

Во время полета, после успешного старта, корабль стабильно поднимался, и на высоте около 75 километров произошло отделение ступеней. После этого первая ступень Booster 9 должна была выполнить маневр, но что-то пошло не так, и она взорвалась. Еще неясно, была ли первая ступень уничтожена умышленно SpaceX или это произошло из-за сбоя.

Вторая ступень продолжила подъем до высоты 148 километров, после чего центр управления потерял с ней связь. Предполагается, что она взорвалась на большой высоте, но точные причины пока неизвестны.

Напомним, что владелец компании SpaceX Илон Маск поделился кадрами по испытанию нового двигателя для космической ракеты Starship. Это тестирование было уникальным.