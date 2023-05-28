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Предсказание Маска: искусственный интеллект будут использовать в военных целях

28 мая 2023 03:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Предсказание Маска: искусственный интеллект будут использовать в военных целях
Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американский бизнесмен, глава социальной сети Twitter Илон Маск предполагает использование искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях.

Выступая через видеосвязь на саммите в Лондоне, Маск сказал, что ожидает, что правительства во всем мире будут прежде всего использовать ИИ для разработки оружия. Об этом сообщает издание Sky News.

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Маск подчеркнул, что основная модель использования нейросетей военными будет заключаться в управлении армиями дронов.

"Предстоящие войны между развитыми странами или, по крайней мере, странами, обладающими большим количеством беспилотных летательных аппаратов, будут войнами дронов под руководством ИИ", — отметил предприниматель.

Заметим, в марте Маск был среди многих технологических экспертов, призывавших ученых приостановить разработку искусственного интеллекта, чтобы он не представлял риска для человечества.

Напомним, генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что он предусматривает "год трудностей" для мировой экономики, когда "многие компании" обанкротятся. Он также добавил, что его собственная компания, изготовитель электромобилей, не будет застрахована от спада.

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