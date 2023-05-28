Новый украинский дрон Ukropter поставят на поток

Украинский дрон Ukropter. Фото: разработчики Ukropter

Киевские разработчики представили новый летательный аппарат. Речь идет о модели Ukropter, которая будет производиться в Украине серийно в рамках госзаказа.

Беспилотник стоит до $3500, в зависимости от комплектации может вести разведку, бить врага и ретранслировать сигналы. Об этом пишут сами разработчики в Instagram.

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Технические характеристики беспилотника

Вес: 905 г.

Емкость АКБ: 13 830 мА*ч.

Скорость: 80 км/ч.

Автономность работы 80 минут.

Разработчики утверждают, что беспилотник стойко переносит влияние враждебных систем РЭБ. Для управления беспилотником используется базовая станция с видеоантеннами и антеннами с телеметрией. Она способна работать как через кабель, так и через Wi-Fi. Таким образом, оператору не нужно находиться рядом со станцией. Если она будет запеленгована противником, то он остается целым.

Напомним, официальный Тегеран заявляет, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить большее западное оружие. И для этого критикует поставки беспилотников РФ.