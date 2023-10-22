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Новое поколение iPad Pro 2024 — сколько обойдется и в чем особенность

22 октября 2023 14:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Новое поколение iPad Pro 2024 — сколько обойдется и в чем особенность
Планшет iPad Pro 2024. Фото: bloomberg.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Стало известно, что компания Apple, весной 2024 года, может представить новое поколение iPad Pro. Однако, модели будут заметно дороже нынешних из-за перехода на OLED-дисплей.

Об этом сообщает портал Wccftech.

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Во сколько обойдется новый iPad Pro

Сообщается, что стартовая цена 11-дюймового планшета составит от 1500 долларов. В то же время, как 13-дюймовая модель обойдется в 1800 долларов.

Если сравнивать нынешние модели, то текущий модельный ряд iPad Pro с экранами IPS и mini-LED стоит от 799 до 1099 долларов соответственно.

В конце концов, если основываться на имеющейся информации, планшеты iPad Pro 2024 подорожают почти в два раза.

Особенность новых iPad Pro

Помимо перехода на OLED-дисплей, Apple планирует встроить в новые планшеты усовершенствованные камеры, функции на базе искусственного интеллекта и дополнительные функции для порта USB-C.

В то же время обновленный дисплей OLED позволит повысить энергоэффективность по сравнению с текущими моделями.

Напомним, ранее мы писали о том, каким будет суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra в 2024 году.

Также представляли ТОП 9 лучших iPhone для покупки в 2023 году.

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