Новое поколение iPad Pro 2024 — сколько обойдется и в чем особенность

Планшет iPad Pro 2024. Фото: bloomberg.com

Стало известно, что компания Apple, весной 2024 года, может представить новое поколение iPad Pro. Однако, модели будут заметно дороже нынешних из-за перехода на OLED-дисплей.

Об этом сообщает портал Wccftech.

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Во сколько обойдется новый iPad Pro

Сообщается, что стартовая цена 11-дюймового планшета составит от 1500 долларов. В то же время, как 13-дюймовая модель обойдется в 1800 долларов.

Если сравнивать нынешние модели, то текущий модельный ряд iPad Pro с экранами IPS и mini-LED стоит от 799 до 1099 долларов соответственно.

В конце концов, если основываться на имеющейся информации, планшеты iPad Pro 2024 подорожают почти в два раза.

Особенность новых iPad Pro

Помимо перехода на OLED-дисплей, Apple планирует встроить в новые планшеты усовершенствованные камеры, функции на базе искусственного интеллекта и дополнительные функции для порта USB-C.

В то же время обновленный дисплей OLED позволит повысить энергоэффективность по сравнению с текущими моделями.

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