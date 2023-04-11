Самый дорогой смартфон в истории Apple: сколько будет стоить iPhone 15 Ultra

Смартфон iPhone от Apple. Фото: google.com

Осенью этого года компания Apple представит самый дорогой смартфон в своей истории. За телефон iPhone 15 Ultra с титановым корпусом придется заплатить около 105 тысяч гривен.

Об этом сообщает News.Mydrivers.

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Приставкой Ultra компания хочет еще больше подчеркнуть "премиальность" самого дорогого смартфона в линейке, как это часто делают производители Android.

iPhone 15 Ultra с титановым корпусом во многом превосходит номерные и Pro-модели в плане "железа".

Издание пишет, что Apple следует примеру производителей Android и переименует модель Pro Max в Ultra, чтобы показать разрыв между этими двумя моделями.

Для сравнения, iPhone 14 Pro Max в Китае стартует с 9000 юаней — то есть речь идет о подорожании более чем вдвое. Вероятно, речь идет о самой дорогой версии iPhone 15 Ultra с 1 ТВ в топе.

Ожидается, что смартфон предложит перископную телекамеру, двойную селфи-камеру и титановую заднюю панель с загнутыми гранями, аналогичной стоящей в последних Watch Ultra. К тому же iPhone 15 Ultra получит в два раза больше встроенной памяти, то есть начальная версия стартует сразу с 256 ГБ.

Напомним, в СМИ появились новые эксклюзивные рендеры смартфона iPhone 15 Pro. Обнародованные снимки пролили свет на особенности дизайна новой модели смартфона.

Также мы писали, что недавно состоялся закрытый аукцион, на котором был продан редкий iPhone OG с уникальной наклейкой Lucky You. Аукцион производился на вебсайте аукционного дома Wright, где iPhone первого поколения (модель A1203) был продан за 40 320 долларов.

Добавим, Apple изменила некоторые функции в новом iOS. Разработчики добавили фишки, облегчающие пользование украинцами.