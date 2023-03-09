Microsoft внедряет ChatGPT — в каких продуктах появится ИИ

Что Microsoft готовит для пользователей?

В конце 2022 года мир услышал об искусственном интеллекте ChatGPT — разговорной модели, которая может поддерживать диалог, выполнять различные задачи и отвечать на различные вопросы. Некоторые технологические компании очень заинтересовались этой нейросетью и активно внедряют ее в свою продукцию. Исключением не стала корпорация Microsoft.

По информации издания Reuters, Microsoft внедрит ChatGPT в свои приложения для разработчиков, бизнес-аналитики, а также немного позже функция искусственного интеллекта будет доступна и в офисных продуктах.

Сообщается, что корпорация Microsoft объединила технологию ChatGPT со своей платформой Power Platform. Технология позволяет пользователям разрабатывать приложения практически или полностью без необходимости написания кода.

Новые возможности обновили ряд инструментов бизнес-аналитики и разработки приложений в Power Platform, включая Power Virtual Agent и AI Builder.

Новый Power Virtual Agent — это инструмент для создания чат-ботов для бизнеса, который теперь может подключаться к внутренним ресурсам компании для создания еженедельных отчетов и запросов клиентов.

Microsoft также добавила генеративные возможности ИИ в AI Builder, что позволяет компаниям автоматизировать рабочие процессы и запустила новую версию своей платформы управления бизнесом Dynamics 365 на основе этой технологии.

Теперь нейросеть работает и в составе Dynamics 365 Copilot, последней версии инструмента Microsoft, охватывающей ряд приложений для продажи, обслуживания клиентов и маркетинга. Там ИИ будет служить для автоматизации определенных задач, таких как сбор и анализ данных или создание кампании по электронной почте.

Например, в Dynamics 365 Sales и Viva Sales Copilot может помочь написать ответы клиентам по электронной почте и создать резюме встречи Teams в Outlook. Данные будут браться с CRM продавца и объединяться с информацией из записанного вызова Teams.

Как утверждают эксперты IТ-отрасли, уже в скором времени ChatGPT будет интегрирован и в популярный офисный пакет компании Microsoft 365.

Компания объявила об обновлении искусственного интеллекта для своей популярной операционной системы Windows и поисковой системы Bing, но еще не для своего пакета Office, включающего Word и Excel.

Microsoft также сообщила, что генеральный директор Сатья Наделла проведет мероприятие 16 марта, чтобы обсудить "обновление производительности с помощью ИИ".

Напомним, известный китайский бренд интеллектуальных устройств Amazfit (партнер Xiaomi) анонсировал выход первих в мире смартчасов, которые будут работать с инструментами на базе ChatGPT.