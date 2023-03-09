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Microsoft внедряет ChatGPT в своих продуктах: какие новые возможности доступны

9 марта 2023 15:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Microsoft внедряет ChatGPT — в каких продуктах появится ИИ
Что Microsoft готовит для пользователей?
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

В конце 2022 года мир услышал об искусственном интеллекте ChatGPT — разговорной модели, которая может поддерживать диалог, выполнять различные задачи и отвечать на различные вопросы. Некоторые технологические компании очень заинтересовались этой нейросетью и активно внедряют ее в свою продукцию. Исключением не стала корпорация Microsoft.

По информации издания Reuters, Microsoft внедрит ChatGPT в свои приложения для разработчиков, бизнес-аналитики, а также немного позже функция искусственного интеллекта будет доступна и в офисных продуктах.

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Сообщается, что корпорация Microsoft объединила технологию ChatGPT со своей платформой Power Platform. Технология позволяет пользователям разрабатывать приложения практически или полностью без необходимости написания кода.

Новые возможности обновили ряд инструментов бизнес-аналитики и разработки приложений в Power Platform, включая Power Virtual Agent и AI Builder.

Microsoft впроваджує ChatGPT у своїх продуктах

Новый Power Virtual Agent — это инструмент для создания чат-ботов для бизнеса, который теперь может подключаться к внутренним ресурсам компании для создания еженедельных отчетов и запросов клиентов.

Microsoft также добавила генеративные возможности ИИ в AI Builder, что позволяет компаниям автоматизировать рабочие процессы и запустила новую версию своей платформы управления бизнесом Dynamics 365 на основе этой технологии.

Теперь нейросеть работает и в составе Dynamics 365 Copilot, последней версии инструмента Microsoft, охватывающей ряд приложений для продажи, обслуживания клиентов и маркетинга. Там ИИ будет служить для автоматизации определенных задач, таких как сбор и анализ данных или создание кампании по электронной почте.

Например, в Dynamics 365 Sales и Viva Sales Copilot может помочь написать ответы клиентам по электронной почте и создать резюме встречи Teams в Outlook. Данные будут браться с CRM продавца и объединяться с информацией из записанного вызова Teams.

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Как утверждают эксперты IТ-отрасли, уже в скором времени ChatGPT будет интегрирован и в популярный офисный пакет компании Microsoft 365.

Компания объявила об обновлении искусственного интеллекта для своей популярной операционной системы Windows и поисковой системы Bing, но еще не для своего пакета Office, включающего Word и Excel.

Microsoft также сообщила, что генеральный директор Сатья Наделла проведет мероприятие 16 марта, чтобы обсудить "обновление производительности с помощью ИИ".

 

Напомним, известный китайский бренд интеллектуальных устройств Amazfit (партнер Xiaomi) анонсировал выход первих в мире смартчасов, которые будут работать с инструментами на базе ChatGPT.

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