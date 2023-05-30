Маск снова запускает Starship: известно когда

Ракета SpaceX Starship. Фото: SpaceX

Глава компании SpaceX Илон Маск объявил о своих планах вскоре совершить полет супер-ракеты Starship. Несмотря на то, что первый запуск был неудачен и ракету пришлось уничтожить, Маск не оставляет надежд на успешный полет в космическое пространство.

Об этом сообщает Portaltele.

Читайте также:

Когда запланирован запуск Starship

Маск заявил, что совершит полет ракеты Starship в течение следующих двух месяцев. По его словам, стартовая площадка прошла большие усовершенствования, которые ожидаются завершить в течение месяца, а затем будет проведено наземное тестирование ракеты.

Как известно, первый запуск Starship состоялся в конце апреля, но ракета взорвалась сразу через четыре минуты после старта из-за технических неполадок.

Также несмотря на то, что стартовая площадка получила серьезные повреждения, ее отремонтировали и даже проверили на надежность.

"Большие усовершенствования стартовой площадки будут завершены в течение месяца, а затем мы протестируем ракету на площадке еще один месяц, после чего состоится второй полет Starship", — отметил Маск в сообщении в Twitter.

В комментариях Маск также добавил, что Starship является первой ракетой и космическим кораблем, имеющим потенциал сделать жизнь "многопланетной".

Глава SpaceX утверждает, что шансы на успех в этом году составляют 80% и уверен, что Starship достигнет орбиты в ближайшие 12 месяцев.

Еще один closer в Марс — первый летний экзамен, полностью integrated Starship and Super Heavy rocket pic.twitter.com/SpaHjQELlO — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2023

Напомним, что SpaceX готовится к масштабным издержкам, оцененным в 5 млрд дол. или более того, на дальнейшее развитие своего передового корабля Starship и необходимую инфраструктуру запуска. Согласно судебным документам и высказываниям исполнительного директора компании, эти инвестиции планируются осуществить до конца этого года.