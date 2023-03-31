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Криптоэксперт рассказал, когда биткоин может потерпеть крах

31 марта 2023 15:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Биткоин
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Криптоэксперт и трейдер под псевдонимом DonAlt поделился своими прогнозами по поводу будущего биткоина. В прошлом году он точно предсказал падение BTC.

Об этом сообщает No worries.

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Подробности

DonAlt считает, что биткоин имеет все шансы вырасти до новых максимумов, однако его еще ждут падения.

По словам эксперта, если ВТС опустится до $22 000, его роста в ближайшей перспективе ожидать не стоит. Следующий уровень сопротивления, если биткоин вернется к восходящей траектории, составляет $35 000.

DonAlt рассказал, что многие трейдеры слишком скептически настроены по отношению к BTC. Даже после того, как биткоин пробил многомесячный разворотный паттерн.

Криптоэксперт составил карту, на которой показал худший и лучший сценарии для биткоина. По его словам, прорыв на более длинном таймфрейме может подтолкнуть BTC до $100 000.

Биткоин

Напомним, недавно стоимость биткоина выросла до самого высокого уровня с июня 2022 года. Криптовалютные аналитики отметили, что это обусловлено тем, что некоторые инвесторы сделали ставку на приостановление повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Также мы писали, что популярная криптовалюта Bitcoin может рекордно подорожать в ближайшие два года. Криптоаналитики прогнозируют плюс 900% стоимости.

Добавим, в феврале сразу три криптовалютных токена выросли в стоимости более чем на 200%. Речь идет о цифровых активах рейтинга сотни лучших цифровых активов по рыночной капитализации.

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