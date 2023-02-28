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Каждый в опасности: как отключить слежку в Telegram и защитить приватность

28 февраля 2023 19:05
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как отключить функцию слежения в Telegram — советы для пользователей
С помощью этой функции можно узнать точное местонахождение человека
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

В современном цифровом мире сверхсложно сохранить свою конфиденциальность. Практически все соцсети, мессенджеры и порталы собирают данные о нас и не защищают их достойным образом. Одним из таких является Telegram, который с начала полномасштабной войны стал основным источником получения оперативной информации.

Сервис мгновенных сообщений Telegram имеет несколько функций, обеспечивающих комфортное пользование, однако мало кто знает, что есть одна, которая может стать проблемой для конфиденциальности пользователей. Она позволяет установить местонахождение человека с точностью до метра. Рассказываем, как ее отключить.

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Telegram следит за вами — что это за функция

Подразумевается функция "Люди рядом", которая позволяет определять расстояние до пользователей, находящихся рядом. Она достаточно точно определяет расстояние в выбранной зоне. Для этого достаточно использовать специальный скрипт.

Получить доступ к телефонным номерам пользователей с помощью функции "Люди рядом" невозможно.

Кстати, в самом Telegram не считают эту функцию уязвимостью. По их словам, пользователи сознательно согласны на передачу своей геолокации, активируя функцию.

Telegram следит за вами — что это за функция

Как отключить функцию Люди рядом в Telegram

Чтобы отключить отображение своего профиля, перейдите в мобильную версию мессенджера в "Контакты" → "Найти людей рядом".

Отключить отображение профиля можно в любой момент, нажав кнопку "Не показывать меня" на главной странице профиля. Также во избежание лишних рисков не разрешайте этой функции доступ к своей геопозиции.

Как отключить функцию Люди рядом в Telegram

Если конфиденциальность является важным аспектом для вас, то следует отключить эту функцию, но прежде внимательно учесть их последствия и преимущества.

Напомним, мы писали, что социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta, представила собственные "каналы вещания". Они подобны тем, что есть у Telegram.

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