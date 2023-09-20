Конкуренция людям: Agility Robotics запускает массовое производство роботов

Робот-гуманоид от компании Agility Robotics. Фото: Agility Robotics

Компания по производству роботов Agility Robotics планирует запустить фабрику RoboFab в Салеме, штат Орегон, для массового выпуска гуманоидных роботов под названием Digit. Производственный объем будет составлять до 10 тысяч роботов в год.

Об этом сообщает New Atlas.

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Сообщается, что строительство фабрики, площадью в 6500 кв.м. уже близко к завершению, и первые поставки роботов планируются на следующий год. Операционный руководитель компании Эйндреа Кэмпбелл сравнивает это событие с появлением первых автомобильных заводов. Она уверена, что гуманоидные роботы в будущем будут везде, как сегодня автомобили.

Что известно про робота-гуманоида

Описывая характеристики робота Digit, можно отметить, что его рост составляет 175 см, вес – 65 кг, и он способен работать до 16 часов без перерыва, перевозя грузы массой до 16 кг. Сооснователь Agility Robotics Дэмион Шелтон подчеркивает, что Digit обладает способностью к сортировке товаров и перемещению контейнеров.

Также в сообщении указывается, что в дополнение к продаже роботов сторонним клиентам, Agility намерена использовать их на собственных производственных линиях. При этом роботы будут продаваться, а не сдаваться в аренду.

Несмотря на возможные опасения относительно потери рабочих мест, Agility Robotics утверждает, что введение Digit позволит компаниям лучше реагировать на возрастающий спрос, выполняя работы, которые часто не привлекают людей.

Напомним, что человекоподобный робот Apollo предназначен для радикального изменения подхода к тяжелым физическим работам в промышленности. С возможностью непрерывной работы в течение 4 часов это устройство предлагает новаторские решения в сфере производства и логистики, а также открывает двери для применения в разнообразных отраслях.