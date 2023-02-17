SpaceX грозит штраф от правительства США: подробности

Компанию SpaceX обвиняют в нарушении правил безопасности по запуску Starlink

Федеральное авиационное управление (FAA) США предложило наложить гражданский штраф на SpaceX в размере 175 тыс. долларов. Причина в том, что компания не предоставила агентству некоторые данные о безопасности запуска спутников Starlink в августе 2022 года.

Об этом сообщает Reuters.

Подробности

FAA заявило, что SpaceX должна была предоставить информацию, известную как данные анализа траектории столкновения при запуске, непосредственно агентству по крайней мере за семь дней до запуска. Эти данные используются для оценки вероятности столкновения ракеты-носителя с тысячами отслеживаемых вращающихся вокруг Земли объектов.

SpaceX имеет 30 дней, чтобы ответить FAA после получения уведомления о штрафе.

Напряженность между SpaceX и FAA

Как отмечается в публикации, предложенный штраф является последней вспышкой напряженности между SpaceX и Федеральным авиационным управлением США (FAA), поскольку принадлежащая Илону Маску компания уже ранее нарушала правила запуска.

В 2020 году FAA признало, что SpaceX нарушила правила запуска, поскольку позволило взлететь прототипу гигантской ракеты компании Starship без утверждения ключевых данных, связанных с потенциальным радиусом взрыва аппарата.

В 2021 году FAA пересмотрело требования к коммерческим запускам SpaceX, чтобы обязать инспектора по безопасности ведомства присутствовать при каждом полете на стартовой базе в Бока-Чика после того, как Агентство заявило, что компания нарушила требования лицензии на запуск Starship.

Напомним, ранее стало известно, что компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе.

Илон Маск объяснил, что SpaceX ограничивает работу спутникового интернета Starlink для ВСУ, чтобы не допустить "эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне".