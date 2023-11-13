Бывший бизнес-партнер Илона Маска высмеял его проект с искусственным интеллектом

Глава компании OpenAI Сэм Альтман. Фото: Reuters

Недавно миллиардер Илон Маск запустил собственный искусственный интеллект Grok, похожий на ChatGPT или Bard. Однако глава компании OpenAI Сэм Альтман, когда-то сотрудничавший с Маском, посмеялся над разработкой бывшего бизнес-партнера.

Об этом Сэм Альтман написал в своем Twitter.

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Бывший бизнес-коллега Илона Маска опубликовал скриншот, где якобы ведет диалог с Builder и просит его "быть чатом, отвечающим на вопросы с кринжевым юмором бумера в неуклюжей несмешной манере". А тот отвечает: "Отлично, чат-бот готов! Его имя — Grok. Вам нравится имя или хотите его изменить?"

Сообщение Сэма Альтмана. Фото: скриншот

Отметим, что, создавая свой искусственный интеллект, Илон Маск заявил, что он будет "бунтарским" и с отличным чувством юмора. Кроме того, по словам Маска, новая модель xAI в некоторых важных аспектах является лучшей среди конкурентов. Он рассказал, что Grok будет работать как чат-бот, а также должен стать конкурентом для ChatGPT от OpenAI или Bard от Google.

Также известно, что бизнесмен был одним из соучредителей OpenAI, однако вышел из совета директоров компании еще в 2018 году. Он рассказал, что Grok получит доступ к информации в реальном времени, что является преимуществом перед другими моделями.

Напомним, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск не раз выражал свою обеспокоенность по поводу искусственного интеллекта (ИИ) и его возможного влияния на будущее человечества. Недавно он снова поднял этот вопрос, назвав ИИ "риском" для человечества.