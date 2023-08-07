Инженеры изобрели автономный робот-пулемет, который защитит от БпЛА
Компания Unirobotics создала пулеметную башню дистанционного управления Trakon Targan и уже успела ее опробовать. Это оружие можно эффективно использовать для защиты от вражеских дронов, катеров и т.д.
Об этом сообщает BuildingTECH.
Что известно о пулеметной башне Trakon Targan
Отмечается, что робот-пулемет Trakon Targan был создан специально для военных кораблей. Это — система вооружения, которая защищает от вражеских воздушных целей, в частности БпЛА, катеров и лодок-камикадзе.
"Боевая система оснащена 12,7×99 мм крупнокалиберным пулеметом 12,7×99 мм, а также может оснащаться 40-мм автоматическим гранатометом (MK-19)", — сообщает издание.
Trakon Targan — это машина, которая имеет хороший глаз и может видеть все вокруг себя даже не двигая пушки. Она использует высокотехнологичный модуль для отслеживания объектов. Ее можно установить и на военные автомобили.
Напомним, что компания Hyundai запатентовала дрон, который сможет перемещать авто по воздуху. По словам разработчиков, беспилотник и машина будут дополнять друг друга. Таким образом, дрон сможет перенести авто воздухом, а то в свою очередь — доставить БпЛА на место, куда дрон добраться не может.