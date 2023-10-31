Имитируют даже движения пальцев — в сети показали видео, как работы работают на складах Amazon
На складах американской компании Amazon работают роботы. Наравне с работниками-людьми роботы переносят ящики с товаром, ставят их в назначенное место и следуют за следующим.
Соответствующее видео опубликовало BBC.
Как работают роботы на складах Amazon
На видео видно, как роботы выполняют все движения, которые могут делать обычные упаковщики и сортировщики, включая даже движения кистей и пальцев.
Именно благодаря этой способности их называют "дигит" (от слова "digit" — палец).
BBC сообщает, что если эксперимент окажется успешным, то в перспективе роботы могут заменить не менее 450 000 сотрудников компании.
Ранее мы рассказывали, что Amazon начала эксперимент с человекоподобным роботом для работы на складе. Технологическая компания стремится все больше автоматизировать свои склады.
Напоминаем, что американская компания Amazon идет на беспрецедентное сокращение из-за неопределенности в экономике. Вскоре работу потеряют более 18 тысяч сотрудников.
Читайте Новини.LIVE!