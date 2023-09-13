Илон Маск объяснил отказ запустить Starlink возле Крыма санкциями против РФ

Основатель компании SpaceX Илон Маск. Фото: Reuters

Основатель компании SpaceX предприниматель Илон Маск заявил, что отказался включать Starlink в аннексированный Крым из-за санкций США против России. По его словам, чтобы включить спутниковую связь Starlink возле Крыма необходимо получить разрешение со стороны американского правительства.

Об этом Маск заявил на технологической конференции All-In Summit.

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"Причина, по которой Starlink была отключена, на самом деле сначала была в том, что США ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение", — сказал Маск на технологической конференции All-In Summit.

Предприниматель отметил, что если бы у него был прямой указ включить систему от президента США, он сделал бы это, но такого указа не поступало.

7 сентября CNN сообщил, что Илон Маск в 2022 году дал указание отключить Starlink рядом с Крымом, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский флот.

В ответ на это Илон Маск заявил, что Starlink и так не работает в Крыму. Бизнесмен отметил, что действительно отказал украинским военным в просьбе включить Starlink, чтобы обеспечить пролет дронов в Севастополь для атаки на российский флот.

"Если бы я согласился по их просьбе, то SpaceX была бы явно замешана в большом военном акте и эскалации конфликта", — говорил Маск.

Напомним, что стало известно, что в прошлом году популярный бизнесмен и миллиардер Илон Маск тайно приказал выключить спутниковую сеть Starlink вблизи Крымского полуострова. Это нужно было для того, чтобы воспрепятствовать украинским атакам на российский флот.

Ранее мы сообщали, что американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении Илона Маска и компании SpaceX из-за блокирования спутниковой сети Starlink во время атаки Украины на флот российских оккупантов в Крыму.

Также мы писали, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал заявление на фоне скандала с Илоном Маском.