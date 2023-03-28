Илон Маск объявил об обновлении платной функции Twitter Blue: детали

Илон Маск

Илон Маск объявил об изменении платной функции Twitter Blue на платформе социальных сетей. С 15 апреля только подтвержденные подписчики будут иметь сообщения, рекомендованные другим пользователям, и смогут голосовать в опросах.

Об этом сообщает BBC.

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Согласно политике, публикации из неплатежных аккаунтов не будут включены в поток рекомендованных твитов "Для вас".

На прошлой неделе фирма заявила, что удалит проверенный статус некоторых "устаревших" аккаунтов, которые датируются до того, как Маск приобрел компанию.

Сейчас пользователи платят 7 долларов в месяц за синюю галочку, которая также дает доступ к дополнительным функциям.

Маск заявил, что эти изменения являются единственным реалистическим способом противостоять захвату власти стаями продвинутых ботов с искусственным интеллектом. В противном случае это безнадежно проигрышное сражение.

"Голосование на избирательных участках потребует проверки по той же причине", — добавил он.

Этот шаг подвергли критике некоторые пользователи социальных сетей.

Бывший сотрудник команды проверки Twitter, пожелавший остаться анонимным, сказал:

"Нашей целью номер один для моей команды была защита пользователей от реального вреда, а для меня это совершенно противоположное".

Пользователи пишут, что проверенные аккаунты будут использовать свою власть и присутствие на платформе, чтобы влиять на что-либо, от дезинформации до реального вреда для пользователей во всем мире. Это тихая угроза, которую никто не видит

Напомним, в пятницу, 24 марта, компания Twitter в судебном представлении сообщила, что в интернет частично "слили" код соцсети. В настоящее время команда начала расследование утечки данных, чтобы найти пользователя, который это сделал.

Также мы писали, что осенью прошлого года миллиардер Илон Маск купил соцсеть Twitter за 44 млрд долларов. Он предложил сотрудникам премию в виде акций исходя из оценки стоимости компании в 20 млрд долларов. Маск оценил Twitter вдвое дешевле суммы покупки.

Добавим, в январе стало известно, что в Twitter после прихода в компанию Илона Маска сократили до 80% работников.