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ЕС запретил мобильные телефоны без съемного аккумулятора

14 июля 2023 21:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ЕС запретил мобильные телефоны без съемного аккумулятора
Смартфон в руках. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Европейский Союз принял закон, который запрещает смартфоны без съемного аккумулятора. Это позволит пользователям без проблем и быстро заменять батареи, избегая посещения сервисного центра.

Об этом сообщает Android Authority.

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Новый закон ЕС

Новые нормы вводятся в действие с 2027 года. К ним также относится обязательность маркировки батарей: производители обязаны предоставлять информацию о емкости, прочности и химическом составе батареи.

Законодательная инициатива направлена на формирование цикличной экономики для батарей, увеличение возможности переработки и повторного использования материалов. В идеале, батареи из старых смартфонов будут полностью перерабатываться для производства новых, хотя понятно, что не все материалы смогут быть использованы повторно на 100%.

В СМИ пишут, что несмотря на то, что закон является обязательным только для устройств, продаваемых в странах ЕС, предполагается, что крупные производители, такие как Samsung, Google и Apple, вероятно, будут применять его стандарты во всем мире.

Отметим, что ранее было принято похожее решение в отношении ноутбуков. В ближайшем будущем пользователи смогут без проблем заменять батареи в своих портативных компьютерах.

Напомним, что в следующем году компания Apple планирует добавить новые смайлики. Эти символы могут быть включены в спецификацию Emoji 15.1, которую утвердят в сентябре 2023 года.

Также мы писали, что компания Apple активно занимается разработкой ноутбука со складывающимся экраном, что может стать сильным конкурентом Asus и их линейки Zenbook Fold. Также стало известно, когда Apple покажет готовую продукцию миру.

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